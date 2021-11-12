«Россию не сломать»: гимнастки Аверины о результатах сборной на ЧМ-2021

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины вернулись с отдыха после победы на Чемпионате мира 2021 в японском Китакюсю. Девушки заявили, что Россию не сломать, отвечая на вопрос о результатах сборной на соревнованиях.

«Россию не сломать. И мы не дадим», - сказали они.

На вопрос о том, что чувствовали девушки, учитывая тот факт, что на Олимпиаде-2020 и Чемпионате мира некоторые судьи были «идентичны», они ответили, что главное для них - участие и удовольствие от собственного выступления.

«Мы ехали на Мир (ЧМ-2021 - прим. ред) и старались не думать о судействе, а просто выходить и делать в свое удовольствие. Мне кажется нам немного это удавалось мы выходили и кайфовали от своего выступления и не задумывались, как нас буду судить. Поэтому Россия снова первая!», - рассказали сестры.

Девушки также поделились, что всегда чувствуют поддержку близких и родных, отметив, что они обычно не смотрят выступления, но следят онлайн за результатами соревнований.

В конце октября российские гимнастки завоевали золото ЧМ в групповом многоборье. Команда получила 88,350 балла за выступление с тремя обручами и двумя парами булав, а также пятью мячами. Также Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.