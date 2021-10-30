Дина Аверина стала рекордсменкой чемпионата мира по художественной гимнастике
Дина Аверина стала рекордсменкой чемпионата мира по художественной гимнастике
© Фото: YUTAKA, AFLO, Globallookpress
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Дина Аверина стала рекордсменкой чемпионата мира по художественной гимнастике
Дина Аверина стала рекордсменкой чемпионата мира по художественной гимнастике
© Фото: YUTAKA, AFLO, Globallookpress
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