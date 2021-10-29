Российские гимнастки завоевали золото ЧМ в групповом многоборье

Российская команда по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье чемпионата мира, проходящего в Японии. Команда получила 88,350 баллов за выступление с тремя обручами и двумя парами булав, а также пятью мячами.

Россию на выступлении представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Серебряные медали получили гимнастки из Италии с результатом 86,000 баллов. Третье место с результатом 85,400 баллов завоевала белорусская команда.

Ранее в ходе чемпионата российская гимнастка Дина Аверина завоевала 16-ую золотую медаль в своей карьере. За упражнение с булавами она получила оценку 27,100 балла.