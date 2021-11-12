Лавров назвал пустословием обвинения в сторону РФ в миграционном кризисе

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что обвинения России в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе являются пустословием. По его мнению, Москва должна попросту игнорировать необоснованные нападки.

«Я думаю, реагировать Россия должна очень просто - надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления, аррогантные заявления, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами», - заявил журналистам Лавров.

Ранее глава российского внешнедипломатического ведомства заявил, что РФ предпримет ответные шаги в случае враждебных действий НАТО и Запада. Кроме того, глава МИД РФ упомянул, что НАТО проявляет агрессию по отношению к России.