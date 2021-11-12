Умер один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе

Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи умер в больнице. Известно, что врачи боролись за жизнь погибшего несколько часов.

«К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов», - цитирует ТАСС пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что погиб имам местной мечети, а пострадавшие - его брат и сын. Второй раненый находится в районной больнице.

Стрельба в Аметеркмахи произошла вечером 12 ноября. По предварительным данным, причиной конфликта стал земельный спор. Позже Следственный комитет РФ установил детали перестрелки - нападавшего убил сын погибшего имама. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.