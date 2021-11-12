В дагестанском селе произошла стрельба, сообщается о жертвах

В селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана произошла стрельба. Как сообщили власти района, в результате нападения погиб имам местной мечети, еще два человека ранены.

«Стрельба произошла в селе на бытовой почве. Убит имам мечети, его сын и племянник ранены, они в больнице. Нападавший убит», - сообщает ТАСС с ссылкой на администрацию.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал земельный спор. Как сообщает Telegram-канал SHOT, с места конфликта были изъяты автомат Калашникова, гранатомет ГП-25 и пистолет ТТ.

Ранее в дагестанском селе Хасавюрт был застрелен местный житель. По данным правоохранителей, погибшим был бывший боец MMA Шамиль Абдулмуслимов.