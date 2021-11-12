В дагестанском селе произошла стрельба, сообщается о жертвах
Во время конфликта погиб имам местной мечети, нападавший был убит.
© Фото: Абдула Магомедов, РИА Новости
В селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана произошла стрельба. Как сообщили власти района, в результате нападения погиб имам местной мечети, еще два человека ранены.
«Стрельба произошла в селе на бытовой почве. Убит имам мечети, его сын и племянник ранены, они в больнице. Нападавший убит», - сообщает ТАСС с ссылкой на администрацию.
По предварительным данным, причиной стрельбы стал земельный спор. Как сообщает Telegram-канал SHOT, с места конфликта были изъяты автомат Калашникова, гранатомет ГП-25 и пистолет ТТ.
Ранее в дагестанском селе Хасавюрт был застрелен местный житель. По данным правоохранителей, погибшим был бывший боец MMA Шамиль Абдулмуслимов.