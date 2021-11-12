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СК установил подробности убийства имама в дагестанском селе

Алексей Курильченко
17:39 12.11.2021
По факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.
СК установил подробности убийства имама в дагестанском селе
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет России уставил детали стрельбы в дагестанском селе Аметеркмахи, в ходе которой был убит имам местной мечети. По данным следствия, нападению предшествовал долгий земельный спор, а агрессора убил сын погибшего имама.

«Прибыв к домовладению матери потерпевшего, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего имам был убит, два человека получили ранения. С целью пресечения дальнейших противоправных действий стрелявшего, будучи раненым, сын погибшего имама оказал противодействие и нанес стрелявшему удар ножом. В последующем от ножевого ранения нападавший скончался», - сообщает сайт СК РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «незаконный оборот оружия», «убийство», «убийство, совершенное общеопасным способом» и «покушение на убийство двух или более лиц». На данный момент Брат и сын имама, пострадавшие при стрельбе, были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что с места нападения изъяты автомат Калашникова, гранатомет ГП-25 и пистолет ТТ. В администрации отметили бытовую почву конфликта.

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