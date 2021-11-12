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Голикова сообщила, что меры по QR-кодам в России не коснутся детей

Елизавета Потейчук
19:34 12.11.2021
Татьяна Голикова подчеркнула, что в России решение о детской вакцинации еще не принято.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что нововведения кабмина, которые заключаются в предоставлении QR-кодов при посещении общественных мест и поездках на некоторых видах транспорта, не коснутся детей и подростков младше 18 лет.

«Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения. Вакцинация начинается с 18 лет, и поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», - уточнила вице-премьер.

В Госдуму внесен законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Согласно сообщению пресс-службы правительства, новый закон будет действовать в стране до 1 июня 2022 года.

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