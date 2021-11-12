Армия Корабли ЧФ продолжают слежение за американскими ВМС в Черном море Тимур Шерзад Оборонное ведомство России расценивает агрессивную активность американских военных в Черноморском регионе как несущую угрозу как региональной безопасности, так и стратегической стабильности. © Фото: George Chernilevsky, Wikimedia Читайте нас на: Корабли Черноморского флота продолжают слежение за американскими ВМС в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России. «Эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении», - говорится в сообщении. Контроль за их действиями осуществляют корабли Черноморского флота. В их число входят ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин». Оборонное ведомство России расценивает агрессивную активность американских военных в Черноморском регионе как несущую угрозу как региональной безопасности, так и стратегической стабильности. В Минобороны РФ заявили, что истинная цель неспровоцированных Россией действий Соединенных Штатов в Черноморском регионе - изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке. Также сообщается, что НАТО наращивает интенсивность воздушной разведки у границ России в Черном море. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика