Корабли ЧФ продолжают слежение за американскими ВМС в Черном море
Корабли Черноморского флота продолжают слежение за американскими ВМС в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России.
«Эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении», - говорится в сообщении.
Контроль за их действиями осуществляют корабли Черноморского флота. В их число входят ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».
Оборонное ведомство России расценивает агрессивную активность американских военных в Черноморском регионе как несущую угрозу как региональной безопасности, так и стратегической стабильности.
В Минобороны РФ заявили, что истинная цель неспровоцированных Россией действий Соединенных Штатов в Черноморском регионе - изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке.
Также сообщается, что НАТО наращивает интенсивность воздушной разведки у границ России в Черном море.