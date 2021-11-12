Армия НАТО наращивает интенсивность воздушной разведки у границ России в Черном море Андрей Аркадьев Николай Баранов За прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран альянса. © Фото: Wikimedia Читайте нас на: Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти, сообщает Министерство обороны РФ. Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем. «В центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А Poseidon ВМС США с авиабазы на о. Сицилия (Италия), самолета-разведчика С-160G Gabriel ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии, стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США с авиабазы на о. Крит (Греция), а также стратегического самолета-разведчика U-2S ВВС США с авиабазы на о. Кипр (Греция)», - говорится в сообщении. Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. В военном ведомстве добавили, что корабли Черноморского флота продолжают слежение за американскими ВМС в Черном море. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика