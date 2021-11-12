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Опубликованы кадры буксировки военными советской подлодки С-49 для музея в Балаклаве

Тимур Шерзад
18:17 12.11.2021
Сама подлодка была построена в Советском Союзе, в 1961 году. Несла службу на Черноморском и Северном флотах. С 1991 года использовалась, как экспериментальная подлодка для опытов, а с 1995-го - как плавучая зарядная станция. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры буксировки военными советской подлодки С-49 для музея в Балаклаве. 

Сама подлодка была построена в Советском Союзе, в 1961 году. Несла службу на Черноморском и Северном флотах. С 1991 года использовалась, как экспериментальная подлодка для опытов, а с 1995-го - как плавучая зарядная станция. 

В начале 2021 года было принято решение передать подлодку в экспозицию Балаклавского подземного музейного комплекса. В августе ее доставили в сухой Северный док в Севастополе для ремонта и конвертации в экспонат для музея.

А сегодня буксиры Черноморского флота оттащили С-49 к месту последней стоянки.

Это не единственная старая подлодка, отбуксированная силами флота на место своей последней стоянки в музее. Ранее те же действия выполнили с первой советской атомной подлодкой К-3. 

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