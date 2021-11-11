Полянский: у РФ есть много вопросов к Евросоюзу относительно кризиса с мигрантами

У России к сегодняшнему дню имеется немало вопросов к странам Европейского союза, касающихся миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы, безусловно, зададим их нашим коллегам», - отметил он.

Подобным образом Полянский высказался в преддверии рассмотрения назревшего вопроса в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Заместитель постпреда также обозначил, что в контексте сложившейся ситуации Польша своими действиями нарушает международные нормы. По словам Полянского, известно о большом количестве случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их на территорию Белоруссии.

«Это абсолютный позор», - цитирует его ТАСС.

Ранее представитель генсека ООН заявил, что Антониу Гуттереш опасается появления дополнительной напряженности между странами из-за мигрантов на белорусско-польской границе. Он также подчеркнул, что решать проблему необходимо в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом.