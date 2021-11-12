СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу

Группа мигрантов из Ирака, находящихся на польско-белорусской границе, совершила прорыв на территорию Польши через пункт пропуска «Брузги». По данным «Sputnik Беларусь», в страну попали около 150-200 человек. Пограничники Польши не пытались предотвратить прорыв.

«С криками беженцы подбежали к металлическому заграждению, за которым уже находятся польские силовики, и начали штурмовать его. Польские силовики пока не предпринимали каких-либо активных действий по пресечению прорыва, они снимали происходящее на видео», - сообщает корреспондент издания.

Ранее в Польшу прорвалась еще две группы мигрантов. Беженцы прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи. Некоторых из них отправили обратно, остальные в розыске.

Ситуация с беженцами на границе Польши и Белоруссии не перестает быть напряженной. Сообщается, что это один из крупнейших миграционных кризисов в Европе. К границе стянуто около 12 тысяч польских военных. Группа беженцев из Ирака и Сирии на данный момент насчитывает около 3 000 человек.