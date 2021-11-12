В отношении натравившего собаку на женщину в Подмосковье возбуждено уголовное дело

По требованию подмосковной прокуратуры в отношении мужчины, который, по версии следствия, натравил собаку на женщину в военном городе Мытищи-16, было возбуждено уголовное дело. Как сообщает Telegram-канал ведомства, дело возбуждено по статье «Хулиганство».

«Законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется», - говорится в сообщении.

Также глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил должить руководству подмосковного следственного управления доложить об обстоятельства инцидента. По данным СК, конфликт произошел из-за того, что женщина пыталась сфотографировать номер автомобиля мужчины, который ее чуть не сбил.

Инцидент произошел 25 октября. Нападение вызвало общественный резонанс после публикации в соцсетях видео с моментом нападения. Сама пострадавшая рассказала, что после произошедшего у нее остались шрамы - от более серьезных последствий укусов животного ее спасла теплая одежда.