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В Подмосковье задержан подозреваемый, натравивший собаку на женщину

Алексей Курильченко
11:38 12.11.2021
По данным следствия, мужчина натравил на женщину бойцовую собаку.
© Видео: МВД РФ © Фото: podslushano.mytischi, ВКонтакте
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Полиция задержала мужчину, который подозревается в направлении своей собаки на женщину в подмосковном военном городке Мытищи-16. По данным следствия, в результате инцидента женщина пострадала и была госпитализирована.

«5 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское" поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку. С полученными травмами женщина обратилась в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния», - говорится в сообщении местного управления МВД.

В соцсетях получило распространение видео, в котором мужчина на красном автомобиле едва не сбивает женщину, а после натравливает на ее бойцовую собаку. Предположительно мужчина был пьян.

В 2019 году под Воронежем мужчина повздорил с семейной парой, которая разбила палатку на том же берегу и отдыхала в компании своего ротвейлера. На просьбу надеть на собаку намордник пара отреагировала агрессивно и натравили животное на мужчину.

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