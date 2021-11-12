В Подмосковье задержан подозреваемый, натравивший собаку на женщину

Полиция задержала мужчину, который подозревается в направлении своей собаки на женщину в подмосковном военном городке Мытищи-16. По данным следствия, в результате инцидента женщина пострадала и была госпитализирована.

«5 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское" поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку. С полученными травмами женщина обратилась в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния», - говорится в сообщении местного управления МВД.

В соцсетях получило распространение видео, в котором мужчина на красном автомобиле едва не сбивает женщину, а после натравливает на ее бойцовую собаку. Предположительно мужчина был пьян.

В 2019 году под Воронежем мужчина повздорил с семейной парой, которая разбила палатку на том же берегу и отдыхала в компании своего ротвейлера. На просьбу надеть на собаку намордник пара отреагировала агрессивно и натравили животное на мужчину.