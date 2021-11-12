«Остался шрам»: пострадавшая при нападении собаки в Подмосковье рассказала об инциденте

Жительница подмосковного военного городка Мытищи-16 Юлия рассказала о последствиях конфликта, в ходе которого мужчина натравил на нее собаку. По словам пострадавшей, она рада что нападение произошло в холодную погоду - плотная одежда защитила ее от серьезных травм.

«После происшествия обратилась в травмпункт. Там зафиксировали раны. Благодаря теплой одежде и куртке - хорошо что это случилось не летом - всего-навсего один прокус, остальное это гематомы. Сейчас все зажило, но шрам остался», - рассказала «Звезде» женщина.

По мнению пострадавшей, собака, напавшая на нее, была специально тренирована хозяином, чтобы атаковать по команде.

«Мне кажется такую собаку нужно воспитывать. Когда ей команды не дают она подбегает и лает. Поскольку она бойцовая, выглядит это жутковато. То, что она работает по командам - это да», - отметила Юлия.

Хозяина собаки, который натравил животное на женщину, пострадавшая не знает. Она предполагает, что он приехал в город относительно недавно.

«Он у нас всего год квартиру снимает. Все меня знают и у нас никогда такого не происходило», - отметила Юлия.

Ранее полиция задержала мужчину, который, по версии следствия натравил собаку на женщину. Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации в соцсетях видео с моментом нападения.