«Он брал юмор из жизни»: Вашуков о секрете успеха Коклюшкина

Виктор Коклюшкин писал свои юмористические произведения на основе жизненных ситуаций - и ему очень хорошо удавалось выделять наиболее смешные нюансы. Об этом рассказал «Звезде» юморист Михаил Вашуков.

«Все свои юморески, все свои миниатюры и монологи он брал из жизни. Он очень хорошо подмечал в жизни какие-то вещи, наблюдательный был очень. Он писал все то, что происходило в жизни, и поэтому народ смеялся. Он очень внимательный к жизни - и, к сожалению, жизнь заканчивается, как выяснятся. Очень печально», - рассказал юморист.

Актер и режиссер театра «Кривое зеркало» Виктор Смирнов рассказал, что скончавшийся на 76-м году жизни Виктор Коклюшкин всегда был искренним и очень порядочным человеком. Юморист был тем человеком, который никогда не доставлял неприятностей.