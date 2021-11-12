«Искренний и порядочный»: режиссер «Кривого зеркала» о Коклюшкине

Юморист и писатель Виктор Коклюшкин всегда был искренним и очень порядочным человеком. По словам актера и режиссера театра «Кривое зеркало» Виктора Смирнова, юморист никогда не доставлял неприятностей.

«Бывают такие люди, от которых можно ожидать какой-нибудь неприятности. Чем отличался для меня Коклюшкин, что я никогда не ждал от него неприятностей. Мне он всегда казался очень искренним и порядочным человеком», - рассказал «Звезде» Смирнов.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, 12 ноября, в пятницу. По словам эстрадного пародиста Михаила Грушевского, юморист будет жить в сердцах и памяти зрителей еще десятилетия, а его произведения запомнятся сквозь поколения.