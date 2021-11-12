Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
На данный момент причина смерти не разглашается.
© Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили в СМИ.
Коклюшки запомнился зрителям своими выступлениями в юмористических передачах. Наиболее запомнившиеся монологи со сцены «Але, Люся» и «Мы с Петькой». Виктор Коклюшкин стал автором более 10 книг и написал сценарии к нескольким мультфильмам.
Причина смерти писателя не уточняется.