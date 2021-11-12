В стране и мире Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин Кира Карон На данный момент причина смерти не разглашается. © Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили в СМИ. Коклюшки запомнился зрителям своими выступлениями в юмористических передачах. Наиболее запомнившиеся монологи со сцены «Але, Люся» и «Мы с Петькой». Виктор Коклюшкин стал автором более 10 книг и написал сценарии к нескольким мультфильмам. Причина смерти писателя не уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика