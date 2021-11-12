Мать-кукушка: что известно о судьбе детей, оставленных в грузовике в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве 34-летняя мать оставила своих двух детей в фуре у дальнобойщика, которого они видели впервые в жизни, и сбежала. На данный момент брат и сестра находятся в медицинском учреждении, их приходят навещать сотрудники местной прокуратуры. К счастью, водитель грузовика не оставил детей на произвол судьбы. 33-летнего мужчину уже успели допросить.

«Я смотрю: дети все сырые, маленький ребенок без ботинок на улице дождь, слякоть», - рассказал дальнобойщик Александр Афонин.

По словам Афонина, мать рассказала ему том, что она вместе с детьми должна была добраться до Иванова. От места, где брата и сестру подобрал дальнобойщик, город находится примерно в двухстах километрах. Александр уточнил, что под конец их совместной поездки женщина начала себя неадекватно вести.

«Она себя неадекватно вела вообще и по отношению к детям, обижала их. Пыталась уложить спать, лупила их», - объяснил водитель фуры.

Женщина просила остановить грузовик, говорит Афонин. Спустя множество попыток дальнобойщика отправить запрос другим водителям, остановился единственный мужчина, который согласился подвезти мать до Ярославля. Далее, упомянул Александр, женщина отправилась в машину одна, без детей, оставив их спящими в грузовике у Афонина. Так, со слов водителя, мать он больше не видел.

Личность женщины уже удалось остановить. По словам детей, они провели в дороге примерно два-три дня. Кроме конфет они ничего не ели. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на учете семья не стояла и, более того, считалась благополучной.

«Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, а также действиям родителей, итоги результатов проверки взяты на личный контроль и.о. прокурора Ивановской области», - рассказала старший помощник прокурора Ивановской области по взаимодействию со СМИ Екатерина Сидорова.

Сам Александр Афонин теперь не может не думать о брошенных детях. Он заявил, что за брата и сестру у него болит душа, поэтому мужчина с радостью съездил бы их навестить.