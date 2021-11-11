Женщина из Иваново бросила своих детей в грузовике возле Орехово-Зуево

Во время поездки из Иваново в Орехово-Зуево 34-летняя женщина оставила в салоне грузовика двух своих детей. По данному факту прокуратура Ивановской области организовала проверку. На данный момент дети доставлены в подмосковное учреждение здравоохранения - их жизни ничего не угрожает.

«Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле исполняющего обязанности прокурора области», - сообщила старший помощник прокурора Ивановской области по взаимодействию со СМИ Екатерина Сидорова.

Ранее в городе Печора мужчина оставил своего двухлетнего сына в машине. В результате замыкания автомобиль загорелся - ребенка удалось спасти, но он получил ожоги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.