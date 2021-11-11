Работники прокуратуры навестили детей, оставленных матерью в грузовике у Орехово-Зуево

Сотрудники Орехово-Зуевской городской прокуратуры навестили в медицинском учреждении детей, которых оставила в грузовике их 34-летняя мать. Правоохранители принесли мальчику и девочке подарки, в том числе и фрукты. Сами дети говорят, что чувствуют себя хорошо.

Как сообщили «Российской газете» в городской прокуратуре, мать детей страдает психическим расстройством и проходила лечение. На выходные ей разрешили навестить детей - именно в этот момент она забрала их с собой и уехала. В полицию об исчезновении сообщил гражданский муж женщины. На данный момент ее местонахождение неизвестно, предположительно, она находится в Орехово-Зуево.

Ранее прокуратура Ивановской области организовала проверку по факту произошедшего. В ходе нее оценят действия родителей и органов профилактики безнадзорности.