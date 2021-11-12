Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Франции началась в Париже

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу приступили в Париже к переговорам со своими французскими коллегами, министром по делам Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил Флоранс Парли.

Стороны обсудят политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Шойгу подарил Флоранс Парли букет роз перед началом переговоров.

Форум проходит каждый год во Франции и в России. В сентябре позапрошлого года в Москве прошло двенадцатое заседание, а следующее перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса.