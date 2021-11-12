Собянин оценил заболеваемость COVID-19 в Москве после нерабочих дней

Через неделю после завершения нерабочих дней в Москве наблюдается снижение заболеваемости и числа госпитализированных жителей столицы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость, снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация», - сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что за последние пять дней в ковидных госпиталях освободилось около тысячи коек. Эти цифры свидетельствуют об устойчивом тренде снижения заболеваемости, считает мэр Москвы.

Он добавил, что текущая эпидемиологическая ситуация продемонстрировала положительную роль нерабочих дней в сглаживании и снижении заболеваемости COVID-19.

В пятницу, 12 ноября, оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщил о выявлении за последние сутки в Москве 5183 случаев COVID-19, что на 17% меньше показателей 11 ноября.