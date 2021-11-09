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Врач назвал самую эффективную вакцину для ревакцинации от коронавируса

Анна Берестовая
04:02 09.11.2021
Специалист объяснил, каким препаратом эффективнее всего повторно прививаться от COVID-19.
Врач назвал самую эффективную вакцину для ревакцинации от коронавируса
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Наиболее эффективным препаратом для ревакцинации против коронавирусной инфекции является «Спутник». Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Тем не менее, согласно словам специалиста, для повторной прививки, согласно актуальным данным, можно применять любую зарегистрированную платформу. Никаких побочных эффектов от использования различных вакцин ожидать не стоит.

«Две платформы могут дополнять друг друга», - отметил эксперт.

Тем не менее, как уточнил Тимаков, научные исследования, описывающие подобное взаимодействия препаратов, пока ведутся. Выводы зарубежных коллег, в свою очередь, говорят о том, что комбинированный иммунитет может быть способен к более эффективному формированию антител, чем некомбинированный.

Врач добавил в беседе с РИА Новости, что разработанный в России препарат «Спутник» в настоящее время является лучшей вакциной для предотвращения летального исхода заболевания и тяжелого течения болезни.

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