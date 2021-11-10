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За сутки в РФ выявлено более 38 тысяч заражений COVID-19

Алексей Курильченко
12:03 10.11.2021
В стране зафиксирован месячный максимум выздоровевших от коронавируса.
За сутки в РФ выявлено более 38 тысяч заражений COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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По данным российского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в стране за сутки, по данным на 10 ноября, зарегистрировано 38 058 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге - 3 927 и 2 942 заболеваний соответственно.

При этом оперштаб сообщает, что за сутки был зарегистрирован месячный максимум выздоровевших - поправились 34 565 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших - 7 654 161 человек.

Ранее, 9 ноября, было выявлено 39 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Как отметил врач-терапевт Алексей Никишенков, в России пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден, в ближайшее время будет наблюдаться рост. По его словам, подъем может продлиться до конца зимы.

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