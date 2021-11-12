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«Это не юмор-однодневка»: Михаил Грушевский рассказал, каким был Коклюшкин

Кира Карон
14:24 12.11.2021
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Umoristy, youtube
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Эстрадный пародист Михаил Грушевский поделился со «Звездой» воспоминаниями из жизни Виктора Коклюшкина. Как отметил пародист, Коклюшкин будет жить в сердцах и памяти зрителей еще десятилетия.

«Я был знаком давно с Виктором Михайловичем, около 40 лет. Мы проработали 30 лет на разных съемках юмористических, концертах юмористических, программах. На мой взгляд он - очень самобытный человек. И по манере сочинения, своей подаче своих произведений. Он, казалось бы, не такой сценический образ, высокий, но немного сутулый человек. У него был специфичный тембр голоса. Но он настолько все это органично между собой
сочетал, что публика его обожала, я скажу в настоящем времени, обожает Виктора Михайловича Коклюшкина», - сказал Грушевский.

Также Грушевский отметил, что юмор Коклюшкина - это не юмор однодневка.

«Его поклонники - это не обязательно люди его поколения, это могут быть и достаточно молодые люди. И манера его, репризы, номера его будут помнить. Этот юмор - не однодневка. Столько красок, грани. Я уверен, что Виктор Михайлович переживет то время, в котором он выступал. Он будет жить в сердцах и памяти зрителей еще десятилетия», - заключил пародист.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, 12 ноября, в пятницу. По предварительной информации в СМИ, Коклюшкин скончался от сердечной недостаточности.

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