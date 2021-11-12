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Шойгу прибыл в Париж, чтобы обсудить международную безопасность

Сергей Александров
Андрей Аркадьев
12:50 12.11.2021
В Париже пройдет заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2».
Шойгу прибыл в Париж, чтобы обсудить международную безопасность
© Фото: Минобороны России
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Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл в Париж, где сегодня состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

Форум пройдет в формате «2+2». Во встрече также примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр ВС Франции Флоранс Парли и министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Стороны обсудят политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.

Форум проходит каждый год во Франции и в России. В сентябре позапрошлого года в Москве прошло двенадцатое заседание, а следующее перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса.

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