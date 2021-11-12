В Госдуме предложили выдавать QR-коды бессимптомно переболевшим COVID-19

Зампредседателя комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил выдавать QR-код людям, бессимптомно переболевшим коронавирусом и не обращавшимся по этом поводу к врачам. По его словам, электронный документ можно будет получить после сдачи теста на наличие антител. Для этого Минздрав должен утвердить перечень лабораторий, где возможно провести тестирование.

«Если этот анализ положительный, то лаборатория, как это делается с сертификатами по вакцинации, в автоматическом режиме передаст данные Минздраву и на "Госуслуги" и человек получит QR-код на шесть месяцев», - цитирует депутата сайт News.ru.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 начали разработку инициативы об обязательной проверке QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. По словам депутата Федота Тумусова, предложение является вынужденной мерой на фоне роста заболеваемости COVID-19.