Овечкин поздравил Мичкова с рекордным вступлением в сборную РФ по хоккею

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин поздравил 16-летнего Матвея Мичкова со вступлением в российскую сборную. Юноша побил рекорд в Овечкина по возрасту - Александр вышел на лет в составе сборной только в 17 лет. В этом же возрасте за сборную стал играть другой знаменитый хоккеист - Владислав Третьяк.

«Матвей, привет! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя все получится», - цитирует поздравление Овечкина сайт «Чемпионат».

В «молодежке» Мичков играл за команды «СКА-Варяги» и СКА-1946 и совершил 18 выходов на лед. Затем он перешел в СКА Континентальной лиги - на его счету два гола и она голевая передача. Также Матвей был признан самым ценным игроком юниорского чемпионата 2021 года.

В ходе первого матча Кубка Карьяла российская сборная уступила команде Финляндии. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу финнов.