Спорт Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла Елизавета Потейчук Матч закончился со счетом 3:0 в пользу команды Финляндии. © Фото: Markku Ulander via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче стартового тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу финнов. Забитыми шайбами отличились Харри Песонен на 28-й минуте, на 32-й - Миро Аалтонен, а на 48-й минуте - Валттери Филппула. Нападающий российской команды Иван Зинченко получил матч-штраф на 45-й минуте матча. В матче Кубка Карьяла Матвей Мичков стал самым молодым игроком за всю историю отечественного хоккея. Против сборной Финляндии юноша вышел на лед в возрасте 16 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика