Мичков стал самым молодым игроком сборной России в истории отечественного хоккея

Матвей Мичков стал самым молодым российским хоккеистом, сыгравшим за главную национальную сборную. В матче первого тура Кубка Карьяла юноша вышел на лед против сборной Финляндии. Его возраст - 16 лет. На данный момент счет игры - 0:0.

Мичков в настоящее время выступает за СКА, являясь воспитанником ярославского хоккея. Впервые хоккеист выступил в КХЛ в матче с «Северсталью» 2 сентября. Также Матвей был признан самым ценным игроком юниорского чемпионата 2021 года.

Ранее хоккеист Капризов забросил свои первые 30 шайб быстрее всех в истории «Миннесоты Уайлд». Последний по счету заброс спортсмен реализовал в матче регулярного чемпионата с командой из Аризоны.