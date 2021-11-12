iPhone X «с зарядкой от Android» пустили с молотка за 6 млн рублей

Модифицированный iPhone X с рабочим портом USB Type-C продали на аукционе за 86 тысяч долларов. Первоначальная цена на единственный в мире iPhone с «зарядкой от Android» составила всего один доллар, однако за дни торгов она достигла почти 90 тысяч долларов. Об этом пишет портал Apple Insider.

Уникальный iPhone создал студент-инженер Кен Пиллонел, он предупредил покупателя, что гаджет исправно функционирует, однако отремонтировать его по гарантии будет невозможно. По мнению Пиллонела, устройство не стоит использовать как основной телефон. Также не рекомендуется вскрывать корпус смартфона.

«Вы можете делать с ним все, что захотите, но ничего не ждите от меня, если что-то сломается. Это всего лишь прототип», - говорится в описании лота.

Пиллонел разработал модифицированный iPhone X с в октябре, в ноябре инженер выложил в Сеть процесс замены порта Apple Lightning на универсальный Type-C.