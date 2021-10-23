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Эксперт рассказал о схеме обмана при продаже старых iPhone

Виктория Ивашечкина
05:18 23.10.2021
Проблема наиболее актуальна в период релиза новых моделей Apple.
Эксперт рассказал о схеме обмана при продаже старых iPhone
© Фото: pixabay
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Мошенники довольно часто обманывают продавцов старых моделей iPhone в ходе проверки работоспособности сервиса iCloud.

По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, проблема наиболее актуальна в период релиза новых моделей Apple.

«Жертва-продавец размещает объявление о продаже iPhone. Через мессенджер с ним связывается покупатель-мошенник, который сразу выражает готовность приобрести телефон», - отметил эксперт, передает ТАСС.

Далее так называемый покупатель соглашается на цену. При этом просит жертву проверить работоспособность сервиса iCloud. Он дает жертве логин и пароль от своего Apple ID.

Все это проходит в дистанционном режиме. Мошенник может вывести любое сообщение на экран смартфона продавца.

Может выйти сообщение, что устройство заблокировано, а данные стерты. В итоге продавец получит номер криптокошелька. Далее ему предложат перевести деньги для решения неполадки. Таким образом, эксперт рекомендовал не заходить под чужим Apple ID.

Ранее эксперты сообщили, что мошенники нашли способ пользоваться телефонными номерами россиян через подмену для реализации преступных схем.

Так, уже не единожды гражданам поступал звонок от псевдополицейских или фальшивых банковских служащих, которые сообщали информацию о якобы произошедших незаконных списаниях денежных средств.

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