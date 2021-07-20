Эксперт назвал идеальное время для покупки смартфонов

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, когда покупать смартфон и какой сезон подходит для покупателей.

По словам Муртазина, есть два сезона для приобретения флагманов. Сентябрь и октябрь - период, когда выходят iPhone и Samsung. Март и апрель, как отметил эксперт, время для Android-флагманов.

«Соответственно, как раз в это время интересно совершать покупку. Плюс есть сезон традиционных скидок, который приходится на январь-февраль», - сказал Муртазин в интервью «Газете.Ru».

Также эксперт отметил, что смартфон лучше покупать в то время, когда он необходим.

Ранее руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев рассказал, что зарядка смартфона до 100 процентов сокращает срок службы аккумулятора. То же самое относится и к его полной разрядке.