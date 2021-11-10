СМИ: две большие группы мигрантов смогли прорваться в Польшу из Белоруссии

Двум большим группам мигрантов, состоящим из нескольких десятков человек, удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши, сообщает местное СМИ. По информации польского радио Белосток, мигранты прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», - сообщает пресса.

По данным СМИ, некоторых мигрантов отправили обратно, остальные в розыске.

Ранее глава польского МВД сообщил о попытке 1,5 тысячи беженцев прорваться через границу. Мариуш Каминьский подчеркнул, что власти предпринимают всевозможные меры для контроля за возможным обострением ситуации с беженцами.