Россия и Молдавия подпишут договор о погашении долга по газу
«Молдовагаз» и «Газпром» заключат соглашение до 1 мая 2022 года.
© Фото: Газпром
Россия и Молдавия подпишут договор о погашении долга по газу. Об этом сообщил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Он уточнил, что «Молдовагаз» и «Газпром» заключат соглашение до 1 мая 2022 года.
«Соглашение будет предусматривать, что долг за газ с учетом пени должен быть погашен в течение пяти лет», - приводит слова Спыну РИА Новости.
Сумма задолженности пока не указана, отметил вице-премьер. Ее определят после аудита, проведенного независимой иностранной компанией.
«Газпром» и Молдавия продлили газовый контракт 29 октября. По некоторым данным, для Кишинева цена на российский газ по новому договору может вырасти до 500-600 долларов за одну тысячу кубометров.