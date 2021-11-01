В стране и мире Россия и Молдавия подпишут договор о погашении долга по газу Иван Линдеманн «Молдовагаз» и «Газпром» заключат соглашение до 1 мая 2022 года. © Фото: Газпром Читайте нас на: Россия и Молдавия подпишут договор о погашении долга по газу. Об этом сообщил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Он уточнил, что «Молдовагаз» и «Газпром» заключат соглашение до 1 мая 2022 года. «Соглашение будет предусматривать, что долг за газ с учетом пени должен быть погашен в течение пяти лет», - приводит слова Спыну РИА Новости. Сумма задолженности пока не указана, отметил вице-премьер. Ее определят после аудита, проведенного независимой иностранной компанией. «Газпром» и Молдавия продлили газовый контракт 29 октября. По некоторым данным, для Кишинева цена на российский газ по новому договору может вырасти до 500-600 долларов за одну тысячу кубометров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика