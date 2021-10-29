«Газпром» и Молдавия продлили газовый контракт

В Санкт-Петербурге был подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере по результатам переговоров председателя «Газпрома» Алексея Миллера, заместителя премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрея Спыну и председателя правления АО «Молдовагаз» Вадима Чебана.

«ПАО “Газпром” и АО “Молдовагаз” продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», - сказано в сообщении на сайте «Газпрома».

Ранее Молдавия решила купить газ у украинской компании «Нафтогаз». Властями республики было принято решение закупить голубое топливо, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа.