Цена на российский газ для Молдавии может вырасти в два раза

Для Молдавии цена на российский газ по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до $500-600 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом стало известно в субботу.

«С 2021 года цена на газ в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить», - сказал ТАСС источник, близкий к переговорам.

Собеседник отметил, что «с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до $500-600 долларов за одну тысячу кубических метров».

Ранее в Санкт-Петербурге был подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере по результатам переговоров председателя «Газпрома» Алексея Миллера, заместителя премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрея Спыну и председателя правления АО «Молдовагаз» Вадима Чебана.