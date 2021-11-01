Путин заявил о разработке в России лекарства против коронавируса

В России разрабатываются и в ближайшее время планируются к использованию препараты для лечения коронавирусной инфекции, при этом самым эффективным методом борьбы с заболеванием по-прежнему остается вакцинация. Об этом на совещании с руководством Минобороны России и оборонно-промышленного комплекса в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты, сегодня с коллегами говорил об этом. Но все равно самый универсальный, самый лучший способ защитить себя - вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться», - сказал глава государства.

Путин добавил, что в некоторых странах с 60% привитого населения наблюдаются вспышки заболеваемости и это связано, по словам экспертов, с тем, что ревакцинация не была начата вовремя. Президент подчеркнул, что «нужно следить за этим».

На совещании Путин также поручил Минобороны продолжать поддерживать гражданскую медслужбу в борьбе с коронавирусом. Необходимо подключать и возможности военного строительного комплекса, так как потребность в возведении новых медсооружений сохраняется, отметил глава государства.