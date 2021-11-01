Путин назвал причину вспышек коронавируса в России

Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что люди вовремя не ревакцинируются. Об этом заявил Владимир Путин.

По словам президента, вакцина - это самый универсальный и надежный способ защитить себя.

«Я с коллегам вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду», - отметил президент на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

На этом же совещании Путин поручил Министерству обороны РФ продолжать поддерживать гражданскую медслужбу в борьбе с коронавирусом. Также глава государства заявил, что в России разрабатываются и в ближайшее время планируются к использованию препараты для лечения COVID-19.