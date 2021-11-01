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Власти Ленобласти объяснили, в какие учреждения культуры пустят гостей с зарубежными вакцинами

Иван Линдеманн
16:54 01.11.2021
Принимать посетителей с иностранными сертификатами в регионе начнут уже с сегодняшнего дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sazzad Hossain, KeystonePressAgency, Globallookpress
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В Ленинградской области в музеи будут пускать гостей, привившихся иностранными вакцинами. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Владимир Цой.

«Пошли первые выходные, когда учреждения культуры Ленобласти, в частности музеи и театры, работают для посетителей по QR-кодам. Мы провели большую подготовительную работу, поэтому этот факт не стал каким-то разочаровывающим для наших гостей. Могу сказать, что большинство наших музейных площадок справляются. Не такое большое количество людей, которым мы отказали во входе. Кроме того, мы столкнулись с тем, что к нам пришли несколько иностранцев, которые были привиты иностранными вакцинами, мы приняли решение, что подобные сертификаты о вакцинации мы готовы принимать в Ленобласти», - сказал он.

По словам Цоя, принимать гостей с иностранными сертификатами в регионе начнут уже с сегодняшнего дня.

В комментарии «Звезде» начальник Управления пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Светлана Патракова объяснила, что это послабление касается только музеев, про театры речь не шла.

Сегодня Владимир Путин сообщил, что вспышки коронавируса начинаются из-за того, что люди вовремя не ревакцинируются. На прошлой неделе президент РФ, выступая на саммите G20 по видеосвязи, призвал ускорить решение вопроса по признанию в странах вакцин от коронавируса.

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