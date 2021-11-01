Шойгу заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в войсках

Летальных исходов от COVID-19 в армии в этом году стало в два раза меньше, чем в прошлом за счет вакцинации. Примерно также снизилась заболеваемость, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Если сравнивать с общероссийскими показателями, то у нас летальность в 45 раз ниже, чем показатели по стране», - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.

По словам Шойгу, речь идет не только о военнослужащих, но и о членах их семей, а также гражданского персонала. Министр отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Вооруженных силах РФ в этом году ниже на 44% в сравнении с прошлым годом. Шойгу доложил о вакцинации 95% военнослужащих в армии.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом. Глава государства не исключил, что в стране вновь потребуется строить быстровозводимые госпитали по проектам военного ведомства.