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Путин призвал быстрее развивать морскую авиацию со средствами поражения

Иван Линдеманн
15:33 01.11.2021
По словам президента, уровень оснащенности ВМФ новыми вооружениями к 2027 году должен составить свыше 70%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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России надо быстрее развивать морскую авиацию с перспективными летательными аппаратами и средствами поражения. Об этом заявил Владимир Путин.

«Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем», - сказал он на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

По словам президента, уровень оснащенности ВМФ новыми вооружениями к 2027 году должен составить свыше 70%. За последние 4 года в состав флота вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 передовых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов.

Также, как сказал глава государства, в настоящее время завершается создание корабельных ударных группировок, действующих в ближней морской зоне. 

На этом же совещании Путин заявил, что Россия будет адекватно реагировать на попытки зарубежных стран сломать стратегический паритет. Также президент отметил, что обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов.

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