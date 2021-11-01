ВМС США сообщили об отправке флагманского корабля Шестого флота в Черное море

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море. Об этом говорится в сообщении Флота, опубликованном на странице в Twitter.

Как было отмечено, планируется проведение операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney...начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Шестой флот ВМС США, военно-морские ударные силы и силы поддержки Североатлантического Альянса начинают операции в Средиземном и Черном морях. Тогда уточнялось, что штаб будет находиться на судне Mount Whitney.