Путин заявил, что обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов

Обновленная система ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и уничтожать их на всей траектории полета, заявил президент России Владимир Путин.

«Обновленная система ПВО должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожить их на всей траектории полета», - сказал глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Также Путин заявил, что российская армия за четыре года получила 25 систем ПВО С-400 и более 70 истребителей. Он также отметил, что первый серийный образец зенитной ракетной системы С-500 скоро будет поставлен в войска.

Кроме того, российский лидер поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом.