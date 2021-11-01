Путин заявил, что РФ будет адекватно реагировать на попытки зарубежных стран сломать стратегический паритет
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Россия будет адекватно реагировать на попытки зарубежных стран сломать стратегический паритет.
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Путин заявил, что РФ будет адекватно реагировать на попытки зарубежных стран сломать стратегический паритет
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Россия будет адекватно реагировать на попытки зарубежных стран сломать стратегический паритет.
В ДPУГИХ CMИ
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