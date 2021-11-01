Глава Роспотребнадзора оценила вероятность «суперзапретов» из-за пандемии

Принятые меры, направленные на борьбу с коронавирусом в России, нужно соблюдать. Все ограничения, которые вводят регионы, призваны предотвратить распространение вируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«От перегибов никто не застрахован, но когда я это говорила, как раз мы разрабатывали комплекс мер, которые сегодня и реализуются. Вот последние две недели как раз этот комплекс мер и реализуется. Собственно, о них я и говорила, но вовсе не о каких-то суперзапретах и об ограничениях», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова подчеркнула, что в настоящее время выросло число россиян, которые соблюдают масочный режим.

Накануне в России был снова побит рекорд суточных заражений коронавирусом. Сегодня стало известно, что в стране выявили новые штаммы «мю» и «лямбда».