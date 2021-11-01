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Новые штаммы коронавируса «мю» и «лямбда» выявили в России

Анна Назайкина
12:20 01.11.2021
По данным оперативного штаба, в РФ за минувшие сутки зарегистрировали 40 402 новых случая COVID-19 в 85 регионах.
Новые штаммы коронавируса «мю» и «лямбда» выявили в России
© Фото: Chokniti Khongchum, Pexels
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В России выявили три случая штамма коронавирусной инфекции «мю» и один - «лямбды». Об этом рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«"Лямбда" у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов… встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" - три раза», - приводит его слова РИА Новости.

По словам специалиста, дельта-штамм в настоящий момент продолжает оставаться доминирующим. Однако отмечается, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано около 10 вариантов дельта-штамма.

Как стало известно ранее, вариант «лямбда» впервые зафиксировали в июле Японии. Первый случай заражения «Мю» впервые был зарегистрирован в январе в Колумбии.

По данным оперативного штаба, в РФ за минувшие сутки выявили 40 402 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Как отмечается, у 9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений болезни. В общей сложности за последние 24 часа от коронавируса скончалось 1 155 человек, победить болезнь удалось 23 187 россиянам.

Таким образом, всего на данный момент в России обнаружили 8 554 192 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период было зарегистрировано 239 693 летальных исхода, выздоровели 7 381 726 человек.

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