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В ДВОКУ внедрили новую методику обучения курсантов

Николай Баранов
Кира Тило
03:12 11.11.2021
Такая методика хорошо показала себя при подготовке команд для международных соревнований.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) внедрили новую методику обучения курсантов мастерству владения боевой техникой.

Новый метод обучения универсален, применим в изучении любых предметов обучения, представляет из себя эстафету. Особенно хорошо этот метод показал себя при подготовке команд участников разного рода соревнований, в том числе и международных, таких как «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж». В ходе тренировки  курсанты поточно выполняют ряд нормативов, при этом соревнуясь между собой.

За выполнение элементов упражнения команда получает определенное количество баллов, за ошибки начисляются штрафные очки. Команда, показавшая наилучшие результаты выходит в основной состав, худшая в разряд запасных. Рейтинго-балльная система в значительной мере повышает эффективность обучения и позволяет курсантам более качественно овладеть военными дисциплинами.

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